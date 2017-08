Offshore

A Autoridade Tributária e Aduaneira fica, a partir de terça-feira, obrigada a divulgar anualmente as estatísticas do valor e destino das transferências de dinheiro de Portugal para paraísos fiscais ('offshore'), segundo uma portaria hoje publicada.

As novas regras constam de uma portaria do ministro das Finanças, Mário Centeno, hoje publicada em Diário da República, para entrar em vigor no dia seguinte, que regulamenta um diploma aprovado em março pelo parlamento, por unanimidade, após a polémica em torno da não publicação, pelo governo anterior, do PSD/CDS-PP, dos dados estatísticos referentes a transferências para 'offshore'.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira deve publicar anualmente (...) informação estatística das transferências e envio de fundos efetuados" e "deverá manter no seu sitio na Internet a informação disponível relativa aos últimos 4 anos, devendo ser atualizada até ao final do terceiro mês após o termo do prazo estabelecido para a comunicação", lê-se no diploma.