Incêndios

O incêndio florestal que deflagrou na tarde de domingo no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, entrou em fase de resolução, de acordo com a Proteção Civil.

As chamas tiveram origem pelas 16:30 de domingo, em povoamento florestal, próximo do Santuário da Senhora das Preces, na freguesia de Aldeia das Dez.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet, o incêndio entrou, pelas 11:00 de hoje, em fase de resolução ("sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido").