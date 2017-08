Incêndios

A Comissão Europeia anunciou hoje que ajudou a mobilizar "apoio substancial" a Portugal no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, e garantiu que o combate aos incêndios em Portugal é, neste momento, "uma prioridade para a UE".

O executivo comunitário indicou hoje que, depois de as autoridades portuguesas terem ativado, no passado sábado, e pela segunda vez neste verão, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para assistência ao combate aos incêndios florestais no país, Bruxelas ajudou a mobilizar apoio, tendo os contributos chegado de Espanha.

"Espanha ofereceu mais de 120 bombeiros, 27 veículos e três aviões de combate a incêndios que, atualmente, operam em áreas afetadas", indicou a porta-voz Annika Breidthardt na conferência de imprensa diária da Comissão.