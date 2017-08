Actualidade

As dormidas na hotelaria cresceram 9,6% no primeiro semestre, para 25,3 milhões, principalmente devido aos não residentes, com mais 11,6%, enquanto os proveitos subiram 18,9%, atingindo 1,4 mil milhões de euros, divulgou hoje o INE.

"No 1.º semestre de 2017 as dormidas de residentes aumentaram 4,3% e as de não residentes cresceram 11,6%", aponta o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em junho, a hotelaria registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,9 milhões de dormidas, correspondendo a subidas de 8,5% e 8,0%, respetivamente (7,0% e 6,5% em maio).