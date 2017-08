Actualidade

Três dos cinco feridos na explosão num prédio de Alfama, em Lisboa, já tiveram alta, disse hoje o vereador da Segurança e Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, corrigindo o número de total de feridos avançado inicialmente.

Em declarações aos jornalistas no local do incidente, o autarca disse que os seis feridos avançados inicialmente são afinal cinco, uma vez que foi prestada a assistência a uma pessoa que estava na zona do incidente, mas que "era uma situação distinta".

Assim, a explosão ocorrida no domingo num prédio em Alfama provocou cinco feridos: "dois franceses, dois alemães e uma portuguesa".