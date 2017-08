Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, congratulou-se hoje com o crescimento de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano em termos homólogos, acrescentando que indicia uma boa perspetiva de crescimento futuro.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados, "renovam o ritmo" do crescimento da economia, com o PIB no "nível máximo da última década", afirmou o governante em declarações aos jornalistas, no Ministério das Finanças, em Lisboa.

"A nossa economia cresce pelo 15.º trimestre consecutivo", disse Mário Centeno, destacando que este crescimento foi "acima do crescimento da União Europeia".