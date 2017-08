Actualidade

O porta-voz do PS defendeu hoje que o crescimento de 2,8% atesta o rumo da estratégia económica do Governo, tornando "mais possível" a devolução de rendimentos e investimento nos serviços públicos no quadro do próximo Orçamento do Estado.

"Obviamente, se a economia crescer mais, torna-se mais fácil o Orçamento do Estado, e torna-se mais possível investir nos serviços públicos e recuperar rendimentos. Portanto, são boas notícias para a estratégia económica deste Governo", defendeu João Galamba aos jornalistas, no parlamento.

O dirigente e deputado socialista salientou que os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados apontam para "o segundo trimestre consecutivo com as maiores taxas de crescimento do século", o que, juntando aos dados do desemprego, "com mais de 170 mil empregos criados", permite olhar a "economia portuguesa com mais confiança e com um dos maiores crescimentos da União Europeia".