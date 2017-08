Incêndios

Os principais incêndios ativos no país mobilizavam um total de 2.061 operacionais, apoiados por 606 veículos e 26 meios aéreos, nos distritos de Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Santarém e Leiria, segundo a Proteção Civil.

Os incêndios que, pelas 13:00, concentravam maior número de meios eram os de Vila de Rei (Castelo Branco), na Zaboeira, com 492 operacionais, 144 veículos e nove meios aéreos, e de Coimbra, nas Carvalhosas, com 378 operacionais, 110 viaturas e quatro aeronaves, de acordo com o 'site' da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

No distrito de Santarém, em Ferreira do Zêzere, na Senhora da Orada, as chamas que lavram desde sábado num povoamento florestal estavam a ser combatidas por 231 operacionais, 71 veículos e três meios aéreos, enquanto o sinistro de Abrantes, na localidade de Fontes, mobilizava 194 efetivos, 58 viaturas e uma aeronave.