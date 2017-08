'Offshore'

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje O diploma que fará com que as alterações à 'lista negra' de paraísos fiscais passem a exigir parecer prévio da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

O projeto de lei, apresentado pelo PCP, foi aprovado na última sessão legislativa, em 19 de julho, com votos favoráveis de todas as bancadas parlamentares, à exceção do deputado único do PAN, que se absteve.

O diploma apresentado pelos comunistas altera a redação do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária (LGT), que determina as condições em que um país, região ou território pode ser considerado como um regime fiscal claramente mais favorável, os chamados 'paraísos fiscais' ou 'offshores'.