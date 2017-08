Actualidade

O defesa Fábio Coentrão é a principal ausência nos convocados do Sporting para o jogo com o Steaua Bucareste, dos 'play-offs' da Liga dos Campeões em futebol, nos quais se destaca também o regresso do avançado Alan Ruiz.

Além de Ruiz, Tobias Figueiredo também regressa aos eleitos do treinador Jorge Jesus, em relação à convocatória para o jogo com o Vitória de Setúbal, enquanto de fora ficam, em conjunto com Fábio Coentrão, o defesa André Pinto e os médios Palhinha e William Carvalho, o último devido a suspensão.

De fora da lista de convocados do Sporting continua o defesa macedónio Ristovski, último reforço do clube lisboeta, que lidera a I Liga, em igualdade pontual com o FC Porto e o Rio Ave.