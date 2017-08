Actualidade

A Câmara de Lisboa vai acionar os mecanismos para proceder "de forma imediata" às obras no edificado afetado pela explosão de gás que ocorreu num prédio em Alfama, afirmou hoje o vereador da Segurança e da Proteção Civil.

"Tivemos o cuidado de verificar a questão dos proprietários e, dadas as dificuldades existentes, tivemos o cuidado de responder, de forma imediata, a esta situação, que carece de uma intervenção célere", declarou o autarca Carlos Castro, em declarações aos jornalistas no local do incidente.

Neste sentido, a Câmara de Lisboa já está a acionar os mecanismos para "começar tão breve quanto possível a intervenção neste edificado".