Actualidade

Os moradores do prédio de Alfama, em Lisboa, que sofreu uma explosão no domingo, disseram hoje à Lusa que sentiram cheiro a gás antes do incidente, chamaram os bombeiros, mas não foi possível evitar o desastre.

A viver com a mulher e dois filhos menores no número 59A da Rua dos Remédios, em Alfama, prédio em que ocorreu a explosão de gás, Álvaro Filho contou que foi "por sorte" que a família não sofreu com o desastre, porque não estavam em casa no momento do incidente.

"A minha esposa e o meu filho mais novo saíram de casa 15 minutos antes da explosão de gás", lembrou o morador.