Mais de 200 pessoas morreram na sequência de deslizamentos de terras provocados por grandes inundações registadas hoje na Serra Leoa, indicou um funcionário da morgue da capital do país, Freetown.

Em declarações à emissora de rádio nacional, Sinneh Kamara relatou que mais de 200 corpos foram transportados para aquele serviço, cujas instalações ficaram sobrelotadas.

As inundações constituem um perigo frequente na Serra Leoa, onde as habitações feitas com materiais precários são regularmente destruídas pelas chuvas torrenciais. Em 2015, inundações fizeram 10 mortos e milhares de desalojados na capital.