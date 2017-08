Actualidade

A deputada do BE Joana Mortágua saudou hoje o crescimento de 2,8% e argumentou que dá "mais força" e argumentos para acelerar e aprofundar políticas de recuperação de rendimentos no próximo Orçamento do Estado.

"O BE saúda estes resultados, alerta que eles têm de ser acompanhados por um crescimento do emprego com direitos, mas estes resultados são uma consequência de política de recuperação de rendimentos que foi feita neste país", afirmou Joana Mortágua aos jornalistas, no parlamento.

Acerca da relação destes dados do crescimento, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e as negociações do Orçamento do Estado para 2018, a deputada e dirigente bloquista respondeu que a verificação de que as políticas de recuperação de rendimentos dão resultados económicos dá "mais força, mais argumentos, para acelerar, para solidificar, para aprofundar" essas políticas.