Incêndios

Cerca de 40% do território de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, foi consumido pelas chamas em apenas seis horas, disse à Lusa o presidente da autarquia sobre o incêndio que deflagrou domingo à noite.

"Em apenas seis horas, entre 35 a 40% do nosso território foi consumido pelas chamas" contabilizou Ricardo Aires.

O incêndio surgiu na sequência de uma projeção de fogo proveniente do concelho vizinho de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, que ao início da tarde mantinha uma frente ativa, mas "em vias" de resolução.