O BE acusou hoje o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, de usar a xenofobia como "estratégia de sobrevivência", argumentando que as suas críticas à lei da imigração são uma aposta no preconceito e ataque aos mais fracos.

"Perante a ausência de políticas alternativas, perante a ausência de uma proposta que possa mobilizar os portugueses e as portuguesas, como a única proposta de Passos Coelho continua a ser o programa da 'troika', ensaiou um discurso que não é habitual e que vai ao encontro de posições xenófobas recentes, que o próprio Passos Coelho disse não fazerem parte da tradição do PSD", acusou Joana Mortágua, aos jornalistas, no parlamento.

Referindo-se ao discurso da 'rentrée' política social-democrata, no Pontal, no domingo, a dirigente e deputada do Bloco sublinhou que "o líder do PSD escolheu começar o ano [político] a dizer que, em Portugal, não entra qualquer um".