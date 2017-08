Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou hoje com uma subida de 1,29% para 5.268,59 pontos, em linha com os ganhos das principais bolsas europeias.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 18 terminaram a subir e a Caixa Económica Montepio Geral ficou inalterada. A Pharol liderou as subidas ao ganhar 5,96% (0,32 euros), seguida pelo BCP, que aumentou 3,62% (0,24 euros).

Na restante Europa, o dia também foi de ganhos, com as principais bolsas a recuperarem das perdas registadas na semana anterior. Londres encerrou com mais 0,60%, Paris avançou 1,20%, Frankfurt somou 1,26% e Madrid subiu 1,73%.