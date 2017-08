Incêndios

O fogo que começou num carro e se propagou a uma zona de mato da localidade de Folhadela, em Vila Real, já está dominado, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

O automóvel ardeu totalmente no Viaduto do Corgo, na Autoestrada 4 (A4) e as projeções empurradas pelo vento forte provocaram um incêndio numa zona de mato e que foi travado já junto às casas na localidade de Folhada, junto à cidade de Vila Real.

O alerta foi dado às 16:05 e viaduto esteve cortado no sentido Vila Real/Amarante durante cerca de 15 minutos para facilitar as operações de combate ao incêndio.