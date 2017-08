Actualidade

A acumulação de riqueza como fonte de perdição e desgraça é o tema da peça "A vertigem dos animais antes do abate" que os Artistas Unidos (AU) estreiam no dia 13 de setembro, no Teatro da Politécnica, em Lisboa.

"O autor [Dimítris Dimitriádis] diz que a peça é uma variação sobre Job", figura central do livro homónimo que é um dos livros da secção dos Escritos da Bíblia hebraica e o primeiro livro poético do Antigo Testamento, disse à agência Lusa o diretor e encenador dos Artistas Unidos, Jorge Silva Melo, sublinhando tratar-se de uma temporada "particularmente difícil".

"É uma peça que nos faz pensar o que é a riqueza, a riqueza da Europa, a tragédia da Europa, a pobreza... Aquilo que nas Escrituras vem como 'O livro de Job'", acentua o encenador sobre a dramaturgia que encena agora depois de, em 2006, ter editado o texto, juntamente com "Morro como país", que também já trabalharam, na coleção dos Livrinhos de Teatro.