Venezuela

A China e o Uruguai pronunciaram-se hoje contra uma eventual intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela para solucionar a crise no país, reagindo a ameaças proferidas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês defendeu a necessidade de respeitar o princípio de não-ingerência em assuntos internos de outro país, e o mesmo fez o Presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, rejeitando "enfática e taxativamente" as declarações de Trump sobre a Venezuela.

"Todos os países devem conduzir as suas relações bilaterais com base na igualdade, no respeito mútuo e na não-ingerência nos assuntos internos do outro", afirmou o porta-voz do MNE chinês, Hua Chunying, em conferência de imprensa.