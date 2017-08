Actualidade

A vida "mítica" e "trágica" do autor brasileiro Nelson Rodrigues é revelada pela primeira vez numa biografia escrita por Ruy Castro, intitulada "O Anjo Pornográfico", que chega às livrarias portuguesas no dia 25, pela editora Tinta-da-China.

"Como se verá, ninguém o conheceu direito. Até agora", escreve o biógrafo Ruy Castro, na introdução do livro em que conta a "espantosa vida de um homem que sempre foi arrastado para uma realidade mais dramática do que aquelas sobre as quais escrevia".

Ruy Castro, considerado o maior biógrafo do Brasil, partiu de uma investigação exaustiva para construir esta biografia, sustentada em entrevistas feitas a mais de 120 pessoas que conheceram o escritor, consulta de arquivos e leitura dos seus livros.