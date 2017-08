Actualidade

Os Estados Unidos não pretendem uma mudança de regime na Coreia do Norte ou a aceleração da reunificação da Península Coreana, mas sim a desnuclearização daquela região, garantiram hoje os dois responsáveis americanos pela Defesa e Diplomacia.

Num artigo conjunto publicado hoje no jornal The Wall Street Journal, o secretário de Estado, Rex Tillerson, e o secretário da Defesa, James Mattis, duas das mais altas figuras da administração do Presidente Donald Trump, tentaram apresentar uma posição clara e unida sobre as recentes ameaças do regime norte-coreano contra os Estados Unidos.

No texto de opinião, Tillerson e Mattis garantem que o objetivo da "campanha de pressão pacífica" dos Estados Unidos foi a desnuclearização da Península Coreana e não uma mudança de regime.