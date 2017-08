Autárquicas

O Tribunal de Oeiras aceitou as candidaturas independentes de Isaltino Morais e de Sónia Gonçalves à Câmara de Oeiras nas próximas eleições autárquicas, depois de terem contestado a decisão do juiz Nuno Cardoso, anunciaram hoje as duas candidaturas.

O Grupo de Cidadãos Eleitores "Isaltino - Inovar Oeiras de Volta" e o movimento independente "Renascer Oeiras 2017" viram as suas candidaturas serem rejeitadas na semana passada por "irregularidades" na identificação dos candidatos, mas garantiram ter cumprido a lei.

