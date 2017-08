Angola/Eleições

O cabeça-de-lista da coligação CASA-CE às eleições angolanas de 23 de agosto, Abel Chivukuvuku, disse hoje que se for escolhido para formar Governo vai chamar o FMI e o Banco Mundial para analisar a real situação financeira do país.

O candidato da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) respondia à agência Lusa, no Kuíto, onde hoje realizou um comício no centro da capital da província do Bié, reunindo milhares de apoiantes.

Apesar das críticas à gestão que tem sido feita do dinheiro do Estado nos últimos 42 anos pelo MPLA, partido no poder, Chivukuvuku escusa-se a pronunciar-se sobre o futuro desses políticos, em caso de afastamento do poder, após as eleições gerais.