Angola/Eleições

O cabeça-de-lista do Partido de Renovação Social (PRS) às eleições gerais de 23 de agosto, Benedito Daniel, defendeu hoje que o federalismo é uma solução política que irá solucionar problemas e não dividir Angola, convicto de que o partido "caminha para vitória".

"Não é nada de divisão ou regionalismo que eles têm dito, mas esse modelo bem aplicado vai resolver os problemas do país, as assimetrias, as reivindicações sociais, a inclusão, a justa distribuição da renda nacional", disse hoje em declarações à agência Lusa.

Depois de trabalhar no fim de semana na província da Lunda Norte, esta quarta-feira o PRS apresenta a sua mensagem política ao eleitorado de Cabinda e na quinta-feira aos populares da província do Moxico.