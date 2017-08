Incêndios

O presidente da Câmara do Fundão apelou hoje à tarde às autoridades nacionais para procederem ao reforço de meios de combate num fogo que lavra na Serra da Gardunha há quase dois dias e que está "completamente descontrolado".

"O fogo está completamente descontrolado e faço aqui um apelo às autoridades nacionais, para além de todos aqueles que já fiz ao longo do dia, para procederem a um reforço de meios, porque neste momento o incêndio está a aproximar-se da aldeia histórica de Castelo Novo e podemos ter aqui situações complicadíssimas", disse Paulo Fernandes, em declarações à agência Lusa.

Este fogo começou na localidade de Louriçal do Campo, concelho de Castelo Branco, às 01:27 de domingo, e, entretanto, progrediu para o concelho do Fundão, onde entrou cerca das 17:00 do mesmo dia, tendo-se mantido "fortemente ativo" durante toda a noite e dia de hoje, tendo já passado por várias freguesias da encosta da Serra da Gardunha.