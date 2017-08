Actualidade

Sete pessoas sofreram hoje ferimentos ligeiros ao serem atingidas por um "andor de grandes dimensões" em Vilar do Torno, Lousada, informou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Segundo a fonte, o alerta para o acidente foi dado pelas 18:17, sendo os feridos os homens que transportavam o andor em ombros.

"O andor estava a sair da igreja, em ombros, e por razões que desconhecemos caiu e provocou sete feridos leves, que foram transportadas para o hospital", acrescentou.