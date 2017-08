Incêndios

A Autoestrada da Beira Interior (A23) foi cortada hoje às 19:05, entre o Fundão e Lardosa, distrito de Castelo Branco, devido ao incêndio que lavra naquela zona e que já está a entrar na aldeia histórica de Castelo Novo.

"O fogo rodeou a aldeia e já temos zonas da aldeia a arder", disse à agência Lusa, às 19:40, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Fernandes.

Segundo o autarca, as pessoas estão a ser retiradas das casas e a ser concentradas no centro da aldeia, já que "não estão reunidas as condições de segurança" para as retirar desta aldeia histórica.