Actualidade

O Grupo José de Mello Saúde (JMS) apresentou hoje um resultado líquido (lucro) de 13,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 4,3% do que no período homólogo de 2016.

Num comunicado enviado à Comissão de Valores Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a JMS apresenta os valores dos proveitos operacionais que se situam nos 320,7 milhões de euros, o que representa um crescimento de 7,5% face ao período homologo.

Este crescimento deve-se à subida dos proveitos no segmento dos cuidados de saúde em 10,6% nos hospitais privados (209,8 ME) e de 1,8% nos cuidados de saúde públicos (114,4 milhões de euros).