Actualidade

O condutor que hoje entrou de carro numa pizaria nos arredores de Paris e matou uma menina de oito anos queria suicidar-se, segundo as autoridades, que descartam a hipótese dde ato terrorista.

A agência noticiosa francesa AFP cita as autoridades, segundo as quais, as primeiras declarações do condutor "permitem descartar a pista terrorista".

O suspeito, ouvido pouco depois do incidente, que também ptrovocou seis feridos graves, disse que pretendia suicidadar-se, segundo fonte judicial, citada pela AFP.