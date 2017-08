Actualidade

O Presidente sul-coreano defendeu hoje que a crise nuclear na pensínsula coreana tem de "ser resolvida de forma pacífica" e opôs-se a qualquer ação militar dos Estados Unidos sem o consentimento de Seul.

Moon Jae-in, que se tem mostrado favorável a negociações com o Norte, proferia um discurso a propósito do aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e da libertação da península coreana do domínio japonês.

Os meios de comunicação oficiais da Coreia do Norte noticiaram que o exército apresentou ao líder Kim Jong-un planos para lançar mísseis para as águas junto a Guam.