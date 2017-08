Actualidade

"Paris, Texas", de Wim Wenders, e "Dias do paraíso", de Terrence Malick, são os filmes que o cinema Medeia Monumental, em Lisboa, exibe hoje e quarta-feira, respetivamente, numa homenagem ao ator e escritor norte-americano Sam Shepard.

Com mais de 40 anos de carreira, no teatro e no cinema, Sam Shepard morreu no passado dia 27 de julho, aos 73 anos. O ator e dramaturgo padecia de esclerose lateral amiotrófica.

"Paris, Texas" foi escrito por Sam Shepard, e o drama de Terrence Malick, que destacou o realizador de "Barreira Invisível", conta com o escritor-ator entre os seus principais intérpretes.