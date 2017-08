Actualidade

A China lançou uma campanha contra esquemas em pirâmide, uma prática fraudulenta em crescimento no país, que resultou na morte de quatro pessoas desde julho passado, vítimas de grupos criminosos, foi hoje noticiado.

A Administração Estatal para a Indústria e Comércio da China anunciou, em comunicado, que vai cooperar com quatro Ministérios para combater aquele tipo de esquema fraudulento.

A redução consecutiva das taxas de juro no sistema bancário chinês e a volatilidade no mercado bolsista, aliados à incerteza no setor imobiliário, terão atraído cada vez mais investidores chineses para esquemas de angariação ilegal de fundos.