Incêndios

O incêndio, que desde sexta-feira lavra em Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, foi hoje dominado, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANCP).

Este fogo, que na noite de segunda-feira já dava sinais de abrandar, foi dominado às 05:52, indicou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

Segundo a página da ANCP, pelas 06:20 continuavam no terreno 156 operacionais e 51 meios terrestres.