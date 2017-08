Actualidade

O Governo de Guam afirmou hoje que se mantém alerta relativamente a um possível ataque norte-coreano com mísseis, apesar de Pyongyang ter dito que vai "observar" os Estados Unidos antes de avançar com a ofensiva.

"Não há nenhuma indicação, com base nas nossas informações, que aponte para qualquer ataque com mísseis num futuro próximo ou distante", assegurou Ray Tenorio, assistente do Governador de Guam, em conferência de imprensa.

O responsável manifestou confiança na proteção conferida pelos meios militares norte-americanos destacados na região, bem como pelo sistema antibalístico.