Incêndios

O incêndio que afeta a Serra da Gardunha, Fundão, continua a avançar "com muita intensidade, numa área gigante", havendo várias aldeias na linha do fogo e alguns pomares de cereja ameaçados, afirmou o presidente da Câmara.

O incêndio, que começou em Castelo Branco, no domingo, e que alastrou, ao meio da tarde desse dia, ao território do Fundão, "continua a lavrar com muita intensidade", com "frentes descontroladas", disse à agência Lusa o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

De manhã, os operacionais estavam a tentar "atacar algumas dessas frentes", aproveitando a descida da temperatura, mas "a situação continua muito grave e as chamas muito fortes", explicou o autarca.