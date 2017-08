Incêndios

O incêndio que afetou o concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, foi hoje dado como dominado, informou à agência Lusa a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.

O incêndio em Vila de Rei foi considerado dominado por volta das 11:00, mantendo-se apenas ativo o fogo que começou em Castelo Branco e que afeta o concelho do Fundão, afirmou Patrícia Gaspar.

O fogo de Vila de Rei teve origem no incêndio de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, que deflagrou na sexta-feira. No domingo, a ANPC decidiu criar uma ocorrência específica quando o fogo se dividiu e uma das frentes progrediu para Vila de Rei.