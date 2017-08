Actualidade

O futebolista português Cristiano Ronaldo (Real Madrid) está entre os três finalistas do prémio de Jogador do Ano da UEFA de 2016/17, juntamente com o argentino Lionel Messi (Barcelona) e o italiano Gianluigi Buffon (Juventus), anunciou hoje aquele organismo.

O galardão será entregue durante a cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18, a 24 de agosto, no Mónaco, dia em que também ficará a conhecer-se a vencedora feminina, cujas finalistas são Pernille Harder (Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Lyon) e Martens Lieke (FC Rosengård, agora no Barcelona).

Segundo a UEFA, no setor masculino, o lote de três finalistas foi determinado por um júri composto pelos 80 treinadores dos clubes que participaram nas fases de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa na época de 2016/17 e por 55 jornalistas escolhidos pela European Sports Media (ESM), representando todas as federações filiadas.