Balanço da queda da árvore na Festa do Monte será apresentado às 16

(CORREÇÃO) Funchal, Madeira, 15 ago (Lusa) - O secretário Regional da Saúde que tutela a Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, informou que o balanço oficial das vitimas provocadas pela queda de uma árvore no Monte será apresentado às 16:30.

O governante adiantou que o encontro com a comunicação social acontece na sede na Proteção Civil Regional, na zona de São Gonçalo.

A queda de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, durante a festa em honra da padroeira da Madeira, provocou, segundo várias fontes não oficiais, mais de uma dezena de mortos, entre os quais duas crianças e um número superior a 30 feridos.(corrige o cargo no primeiro parágrafo)