Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, expressou hoje as "condolências pelas vítimas do acidente na Madeira", adiantando que o Governo "disponibilizou apoio médico face ao elevado número de vítimas", depois da queda de uma árvore.

"Expresso as minhas condolências pelas vítimas do acidente na Madeira. Os meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas e a minha solidariedade para com os madeirenses. Já manifestei a minha solidariedade e ajuda ao Presidente da Câmara do Funchal e ao Presidente do Governo Regional da Madeira", declarou o primeiro-ministro, numa nota enviada à Lusa.

A queda de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, durante a festa em honra da padroeira da Madeira, provocou, segundo várias fontes não oficiais, mais de uma dezena de mortos, entre os quais duas crianças e um número superior a 30 feridos.