Actualidade

O Presidente da República vai deslocar-se hoje ao Funchal, onde a queda de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, durante a festa em honra da padroeira da Madeira, provocou 12 mortos e 50 feridos.

Segundo disse à Lusa fonte da Presidência da República, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá chegar ao Funchal cerca das 19:30.

Dez das vítimas mortais faleceram no local e as restantes duas no hospital.