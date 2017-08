Madeira

O Presidente da República expressou hoje as "mais sentidas condolências" aos familiares das vítimas da queda de uma árvore no Funchal, adiantando que se irá deslocar à Madeira para se inteirar do ocorrido e levar uma "palavra de alento".

"Ao tomar conhecimento da tragédia ocorrida na Madeira, apresento às famílias enlutadas as minhas mais sentidas condolências", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada na página da Internet da Presidência da República.

A queda hoje de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, durante a festa em honra da padroeira da Madeira, provocou 12 mortos e 50 feridos.