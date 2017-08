Madeira

O número de vítimas mortais da queda de uma árvore no Monte, concelho do Funchal, subiu para 13, anunciou hoje o Governo da Madeira após a reunião extraordinária do Conselho do Governo que determinou luto regional entre quarta e sexta-feira.

A informação consta na resolução hoje aprovada pelo Conselho do Governo, presidido por Miguel Albuquerque.

"Considerando os trágicos acontecimentos ocorridos hoje na freguesia do Monte, no concelho do Funchal, do qual resultaram 13 vítimas mortais e 50 feridos", o Conselho do Governo, reunido em plenário, deliberou "decretar luto regional nos dias 16, 17 e 18 de agosto".