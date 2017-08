Madeira

O Presidente da República chegou hoje à tarde ao Funchal com o intuito de "testemunhar conforto, solidariedade e apoio" ao povo madeirense num "momento de dor", após uma queda de uma árvore que fez 13 vítimas mortais.

"Trata-se de uma realidade que chocou, senti isso, todos os portugueses", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à chegada ao arquipélago da Madeira.

"Era preciso testemunhar imediatamente esse conforto, essa solidariedade, esse apoio ao povo madeirense", prosseguiu o chefe de Estado português, ao lado do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, indicando que irá deslocar-se ao local do incidente, ao hospital e às instalações da Proteção Civil local.