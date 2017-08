Madeira

O presidente da Câmara Municipal do Funchal assegurou hoje que a árvore que caiu no Monte e provocou a morte a 13 pessoas é um carvalho que não dava sinais de qualquer problema.

"A árvore que caiu hoje é um carvalho, não um plátano [...]. Apresentava uma copa verde e saudável, não aparentando qualquer anomalia fitossanitária", disse Paulo Cafôfo, em conferência de imprensa, sobre a árvore que caiu no Larga da Fonte, no centro da freguesia, nos arredores do Funchal.

O autarca adiantou que a árvore em causa "nunca esteve sinalizada como em perigo de queda e também nunca deu entrada nos serviços camarários qualquer queixa com vista à sua limpeza ou abate, por parte de instituições públicas, mormente da junta de freguesia do Monte, do proprietário do terreno, nem dos cidadãos".