O ponta de lança Rui Fonte, do Sporting de Braga, vai ser reforço do Fulham, do segundo escalão do futebol inglês, revelou hoje à agência Lusa fonte próxima do processo.

O acordo entre as partes está alcançado, faltando apenas a realização dos habituais testes médicos para a oficialização da transferência.

Segundo a mesma fonte, o negócio renderá 9,1 milhões de euros, aos quais poderão ser somados mais dois milhões mediante objetivos, embora metade vá para o Benfica, já que o clube da Luz detém 50% dos diretos económicos de Rui Fonte.