Incêndios

A Câmara de Castelo Branco decidiu hoje ativar o Plano de Emergência Municipal, devido ao fogo que progride no concelho, o mesmo que afeta o Fundão, disse à agência Lusa o presidente da autarquia.

O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 22:30, face à "gravidade da catástrofe", importando "agilizar a resposta" às populações afetadas, explanou o presidente da Câmara, Luís Correia.

Segundo o autarca, o incêndio que lavra no concelho do Fundão e em Castelo Branco entrou hoje "com muita força" na localidade do Louriçal do Campo, onde o fogo tinha deflagrado, no domingo.