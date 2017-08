Incêndios

O antigo Colégio de São Fiel, situado na aldeia de Louriçal do Campo, concelho de Castelo Branco, e integrado no programa Revive, foi hoje consumido pelas chamas, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.

O antigo colégio jesuíta está integrado no programa Revive, lançado pelos ministérios das Finanças, Cultura e Economia, que prevê a concessão a privados de imóveis históricos degradados para que sejam recuperados.

As chamas entraram no Colégio de São Fiel "ao final da tarde" e, por volta das 22:00, ainda estava a arder no interior, disse o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.