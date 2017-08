Incêndios

As aldeias de Aboboreira, Serra e Casalinho, no concelho de Mação, estão ameaçadas pelo fogo que lavra esta noite "descontrolado e com muita intensidade" naquele concelho do distrito de Santarém, sendo proveniente de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco.

"A situação é muito complicada, as chamas passaram as aldeias de Cerro do Outeiro e Louriceira cerca das 22:00 e estão a ameaçar agora as aldeias de Aboboreira, Serra e Casalinho" disse à agência Lusa, cerca das 00:50, o presidente da Câmara de Mação, tendo acrescentado que o incêndio está "a progredir com grande violência para aquelas localidades e para a estrada de Chão de Codes - Sardoal", apresentando "várias frentes e muitas projeções".

Vasco Estrela disse ainda que os serviços municipais estão, a esta hora, (cerca das 00:50) a "concentrar idosos e acamados em Aboboreira e Casalinho para os transferir para a Santa Casa da Misericórdia" de Mação.