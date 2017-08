Actualidade

A Bolsa de Nova Iorque encerrou mista na terça-feira, com o índice Dow Jones a registar um avanço tímido de 0,02%, num dia em que os ganhos foram limitados por uma queda no setor das vendas a retalho.

No fecho das operações o Dow Jones, principal indicador, somava 5,38 pontos, até 21.999,09 unidades, enquanto o S&P caiu 0,05%, para 2.464,61.

O índice composto do mercado Nasdaq foi o que teve um pior dia, com uma queda de 0,11%, e terminou com 6.333,01 pontos.